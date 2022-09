Très vite, les Blancs (NDLR: Seraing B) se projettent vers l'avant avec beaucoup de détermination. Surpris, les Rouges réagissent cependant par Boseko qui se démène comme un beau diable sur le flanc droit. Une de ses frappes lèche d'ailleurs le montant. Boseko et Dichiara, à tour de rôle, distillent de bons centres devant le but sans trouver l'écho nécessaire. Mais une excellente sortie de défense de Boseko, qui traverse tout le terrain, lui permet de se retrouver excentré sur la droite. Son centre parfait en retrait offre une volée imparable de Julin dans l'angle du but (1-0).

La suite voudrait que Waremme poursuive sur sa lancée. Que nenni! Ce sont les visiteurs qui élèvent leur niveau de jeu. Accrocheurs et déterminés dans les duels, ils rapprochent de plus en plus le danger devant Lemire qui pallie l'absence de Murcia, victime d'un lumbago.

À la reprise, les Métallos sortent le rouleau compresseur. Les locaux en ont plein les pieds et ne parviennent plus à construire une action digne de ce nom. L'entrejeu ne sait plus où donner de la tête. Il ne parvient pas à conserver le cuir pour soulager la défense. "Dans le match, les Rouges, s'époumone Steve Dessart, le coach. Restez compacts, en bloc." Heureusement, aux abords du rectangle, les Blancs se veulent assez brouillons. Sauf sur un coup franc qui oblige Lemire à une belle parade.

Sur un des rares contres locaux, Charef sert Gueye en profondeur. Ousmane, tel un chat, bondit dans les pieds de l'avant pour lui subtiliser le cuir. Entre-temps, les Wawas avaient perdu Bourard pour une seconde carte jaune. Dachelet le suit rapidement dans le vestiaire suite aussi à un second bristol pour une faute de main dans le rectangle. Une décision longuement discutée par Dessart. Ifoni conclut le penalty (1-1).

Dès cet instant, les Rouges allument le feu offensivement. Et sans un grand Ousmane, ils auraient certainement remporté les trois points sur le fil. Et comme le disait la tortue de Jean de La Fontaine: "rien ne sert de courir, il faut partir à point."

Arbitre: Loic Theunis.

Cartes jaunes: Stasse, Boukteb Bassim.

Cartes rouges: Bourard (78e, 2ejaune), Dachelet (84e, 2ejaune).

Buts: Julin (1-0, 17e), Ifoni (1-1 sur pen, 84e).

WAREMME: Lemire, Dachelet, Charef (73eRaskin), Bourard, Julin (79eAmou Djaba), Deflandre, Merchie, Boseko, Gueye (84eLannoy), Dichiara, Angiulli.

SERAING B: Ousmane, Augugliaro, Perrey, Boukteb (74eDi Crescenzo), Ifoni, Stasse, Bunchukov, Serwy, Renier, Bonsu Doel, Miceli (84eNicolay).