Sylvain Macé, dernier renfort des Rats

L’information était bien cachée (on connaît la discrétion de Hamoir en matière de communication). Mais sur le fil du mercato, Hamoir a recruté un dernier joueur pour cette saison 2022-2023. Il était d’ailleurs présent au match nul signé par les Rats à Stockay.Lui, c’est le Français Sylvain Macé, un milieu de 38 ans. Il s’entraîne avec les Rats depuis quelques semaines, est affilié et qualifié. Il se réinstalle en Belgique et se cherchait un club. "Je suis bien ici et je m’amuse bien dans ce groupe mais je comprends le choix du coach car je reviens à peine dans le coup, dit-il. On va voir pour la suite mais j’adore la Belgique et le football de votre pays. J’avais envie de me relancer ici."