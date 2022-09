Stockay aurait pu gagner mais…

Stockay met clairement la pression en début de rencontre avec ce centre de Diallo qui met le feu dans l’arrière-garde des Rats. Mais cette première tentative n’aboutit pas. Cela chauffe pas mal pour les Stockalis dans la foulée avec une frappe, en pleine course, de Kitoko. L’ex-Diable rouge oblige Rausin à une parade assez spectaculaire. On sent le but arriver pour les Stockalis qui poussent de plus en plus et sont de plus en plus concrets devant le but.

Il faut dire que les gars de Manu Valoir pratiquent un beau foot jusqu’aux 60 mètres. Devant le rectangle, c’est plus compliqué et les déchets sont plus nombreux. Cela dit, sur un superbe mouvement collectif (cela sent d’ailleurs la phase répétée à l’entraînement), Boumediane, très actif sur son flanc, ponctue cette phase d’une frappe directe (1-0). On joue depuis un gros quart d’heure et Stockay livre une belle partie jusqu’ici.

Mais progressivement, les Rats rentrent dans le match. Via, évidemment, le meilleur homme sur le terrain sans doute, Ali Yilmaz. Alerté par un long ballon, le feu-follet hamoirien lance Mukendi. Lequel frappe sur Alfieri, très bien sorti. Progressivement, Hamoir fait plus que mettre le nez à la fenêtre. Et par deux fois, Messaoudi chatouille la défense locale sur base de deux frappes qui passent à côté.

À la pause, l’avance de Stockay n’est pas volée, mais on sent que Hamoir n’a pas dit son dernier mot et peut faire mal sur une demi-occasion. C’est totalement vrai à la 48eminute de jeu quand Libert perd le cuir et offre un but aux Rats qui n’en demandaient pas tant (1-1). La suite de la seconde période voit Hamoir monter en puissance mais sans grand danger devant le but d’Alfieri. Dans l’autre sens, c’est Stockay qui a sans doute encore les meilleures occasions. En fin de match, alors que les Stockalis étaient occupés à reculer et à jouer plus en bloc bas, ils sont proches du 2-1 à l’une ou l’autre reprise même s’il n’y a pas de grosse occasion pour les locaux. Si ce n’est en fin de rencontre où Gueye, fâché sur lui-même après la rencontre, rate une grosse possibilité seul devant le but quasi vide.

Au final, c’est un nul qui ne fait plaisir à personne puisque Hamoir reste coincé dans le fond du tableau juste avant de recevoir Verlaine tandis que Stockay signe un 4/9 un poil décevant avant d’aller à Tubize. Plus que jamais, nos régionaux seront attendus au tournant.

Arbitre: Michaël Massaki.

Cartes jaunes : Rausin, Ronvaux, Lahaque, Messaoudi, Rayane, Sablone.

Buts: Boumediane (1-0 19e), Messaoudi (1-1 47e).

STOCKAY: Alfieri, Libert, Rayane, Niankou, Boumediane (90eBouhlal), Jurdan, Kitoko, Gueye, Diallo (65eOzer), Ronvaux, Sternon.

HAMOIR: Rausin, Doneux, Tietcheu (59eSablone), Masset, Donlefack (54eCeylan), Impagnatello, Messaoudi (65eCusumano), Yilmaz, Biesard (54eLafalize), Mukendi, Lahaque.