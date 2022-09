Le collectif des Waremme fait la différence

Il faut dire que, d’entrée, les Wawas appliquaient les consignes à merveille pour sortir un adversaire du match. Comme Lodomez la semaine dernière, c’est cette fois Klein qui était ciblé par les premières attaques des Wawas afin de lui faire rejoindre le banc. Une aide en moins pour des Andennais pouvant s’appuyer sur énormément de figures connues pour faire mal aux Hesbigons: Kisenga, qui évoluait à Waremme l’an dernier, Delva, Grégoire, Stas et les Beaujean… Du très beau monde!

Dès lors, la rencontre était complètement folle en première période avec deux équipes au coude à coude au moment de rejoindre les vestiaires (39-39). Avec douze points, Horrion tenait les siens alors que les neuf points de Gaudoux et les huit de Moray permettaient de garder le cap. Maintenant, il fallait un facteur X pour prendre le dessus. " Et je pense sincèrement que c’est notre banc qui a fait la différence. Car, tant Kamel que Cools ou encore Bondue, même sans marquer, ont été décisifs pour nous permettre d franchir un cap, continuait le coach. Bondue est monté au jeu avec une mission claire dans le troisième quart: contenir Delva. Personne n’arrivait à le limiter. Bondue a réussi à le faire pendant plusieurs minutes, ce qui nous a permis de prendre quelques longueurs d’avance que le groupe a réussi à gérer par la suite."

10-17 dans le troisième quart, le moment crucial était passé. Waremme pouvait continuer à cadenasser derrière et à s’appuyer sur ses joueurs en forme. En plus de Gaudoux et de Bully, tous les deux productifs tout le match, les Wawas voyaient Germay mettre ses douze points dans un second acte bien géré pour réussir un deux sur deux positif. L’année dernière, les Hesbignons avaient été surpris dans cette salle, ce qui ne sera donc pas le cas afin de permettre de recevoir la grosse équipe de Ciney en position de force la semaine prochaine.

QT : 20-21, 19-18 (39-39), 10-17 (49-56), 24-25.

WAREMME : Bully 6+10, Germay 0+12, Kamel 2+0, Horrion 12+5, Bondue 0, Moray 8+5, Cools 2+0, Gaudoux 9+10.