Huy n’a pas du tout répondu présent

Maintenant, d’entrée, les locaux étaient dans le rouge ne pouvant pas contenir les offensives adverses. Alors que le duo arbitral laissait jouer les joueurs de manière propre mais engagée, les Hutois allaient se faire enfoncer dans la raquette. Tant dans les mouvements de base que dans la bataille du rebond, les Unionistes subissaient. Et si le duo Royen – Jaco permettait de maintenir l’illusion en enchaînant les paniers afin d’afficher un 17-21 surprenant au terme du premier quart, cela n’allait pas durer.

En effet, loin de trouver des solutions défensives, Huy allait commencer à perdre pied. Alors que l’agressivité défensive des visiteurs permettait de débuter un festival de transitions, le marquoir s’affolait avec 27 points encaissés. À distance et dans la raquette, Royen et Jaco continuaient à porter le groupe mais c’était largement insuffisant. 34-48 à la pause, le plus compliqué arrivait.

Car les visiteurs allaient museler les deux marqueurs locaux. Résultat, six malheureux points dans le troisième quart et une explosion des deux côtés du terrain. Car, loin de se satisfaire des vingt points d’avance immédiatement pris au sortir des vestiaires, les visiteurs enfonçaient le clou pour passer finalement à trente au terme d’une soirée à sens unique.

Un résultat qui n’est finalement pas une catastrophe car il est clair que Huy ne boxe pas dans la même catégorie que des visiteurs taillés pour le Top 5. Par contre, l’état d’esprit d’un groupe que l’on pensait dans la bonne direction interpelle. Une grande remise en question est donc attendue pour la semaine prochaine.

QT : 17-21, 17-27 (34-48), 6-17 (40-65), 11-18.

HUY : Puddu 0, Bennardo 0, Chinet 2, Danze 4, Royen 12, Jaco 15, Njoumegni 9, Maah 0, Roncali 3, De Neve 2, Colle 4.