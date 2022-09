Et ce dimanche, les Hutois ont juste manqué d’un peu de jugeote et de vigilance dans les derniers instants face à un Guillaume Legros à qui on ne la fait plus.

Si Dison était le premier à s’assurer la possession du ballon, la première possibilité tombait dans les pieds de Vancoppenolle dont la reprise croisée de volée manquait l’objectif.

Les Verviétois prenaient l’ascendant dans cette première période avec un premier shoot au-dessus de Manfredi juste après le quart d’heure de jeu.

Musclée, la rencontre n’était pas d’un niveau extraordinaire avec un Dison qui faisait mieux circuler le ballon. Des envois de Meunier et Demarteau ne mettaient pas Crahay en difficulté et la pause était atteinte sur un score vierge.

La seconde période ne gagnait pas en intensité avec des duels d’homme intéressants comme celui entre Peisson et Legros. Heureusement, le dernier quart d’heure gagnait, lui, en intérêt. Solières mettait un peu plus de pression mais sans que Rico-Garcia ne doive sortir le grand jeu. Alors qu’il restait cinq minutes de jeu, Crahay devait s’employer d’un saut de carpe pour écarter une tête d’un avant visiteur.

Et dans les dernières secondes, sur un ballon venu de la gauche des pieds de Clerbois, Legros osait une tête lobée qui ne laissait aucune chance au portier de Solières (0-1). La messe était dite et la victoire des hommes de Christophe Kinet n’était pas volée. Solières encaisse ainsi sa première défaite de la saison face à une équipe de Dison qui devrait faire sa place en D2.

Arbitre : Alexander Braley, assisté de Dimitri Darc et Cédric Beckers

Cartes jaunes: Bacanamwo, Schillings, Peisson, Biondolillo, Kabeya, Clerbois

But : Legros (0-1, 89e)

SOLIERES : Crahay, Bartholomé, Espeel, Verbist, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Lokando (89eSambi Lokonga), Peisson, Luvovadio (75eBouarfa), Ndeon.

DISON : Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo, Castela (75eTeruel), Legros, Demarteau (87eAkdim), Mara, Leers, Manfredi, Meunier (65eGodard), Clerbois.