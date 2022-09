Si, durant les premières minutes de la rencontre, le jeu est partagé et rythmé par des occasions de part et d’autre, Ougrée va réussir à imposer son jeu en pressant sur l’homme et en étant le premier au duel.

À la cinquième minute, Guilmi, revenu de blessure, inquiète Firquet d’une frappe puissante sur la transversale. Quelques minutes plus tard, Nuozzi s’infiltre dans la défense de Fize et se fait accrocher. Penalty converti par Guilmi (1-0). Fize n’y arrive pas, les relances étant imprécises, laissant un Licour esseulé en pointe. À la 28eminute, la tête de Gillard termine au fond, mais le médian fizois est signalé hors-jeu.

L’entame de la deuxième mi-temps ne pouvait pas mieux commencer pour Ougrée qui, à la 46eminute, creuse encore plus l’écart par l’intermédiaire de Kondi, qui dévie une frappe de Nuozzi.

Une fois le break réalisé, Ougrée va gérer et monopoliser le ballon, laissant peu de chance aux Fizois de se créer des occasions.

Aux alentours de la 80eminute, suite à un commentaire raciste d’un supporter à l’encontre de l’arbitre, le match sera arrêté durant cinq minutes avant de reprendre. les Fizois tentent le tout pour le tout mais continuent de souffrir de cette imprécision qui les aura suivis durant toute la rencontre. À la 90eminute, Licour réussit cependant à marquer de la tête, sur corner. Score final, 2-1.

Arbitre : M. Addai.

Cartes jaunes: Beltrame, Nzembo, Gillard, Masselin, Nuozzi, Ledure, Firquet, Kondi.

Buts : Guilmi (1-0 pen, 12e), Kondi (2-0, 46e), Licour (2-1, 90e)

OUGREE : Botterman, Tellatin, Da Silva, Delville, Kondi, El Ghoulbzouri, Beltrame, Masselin (87eEkwalla), Nuozzi, Guilmi (83eEttitchi), Fourneau

FIZE : Firquet, Nzembo, Sbaa, Denruyter (62eWagemans), Damsin (62eReuter), Ledure, Massar (62eFissette), Gillard, Massar, Licour, Paulo Da Silva (75eEyckmans)