Basket-ball - Régionale 2: Grosse tuile pour Kevin Palazy et Haneffe

En pleine détresse suite à sa blessure en fin de troisième quart, Kevin Palazy est resté pour assister à la victoire des siens avant de s’occuper de lui. "J’ai fait les tests avec un kiné et le résultat est sans appel, les ligaments croisés sont fichus, voire encore plus de choses. On va maintenant devoir faire le point car la saison est clairement finie pour moi. Il va falloir planifier l’opération et ma revalidation. "