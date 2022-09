Avec un coup de génie signé Delbouille

Templiers débutait la partie avec la descente et dès la 1reun long coup-franc de Cloes trouvait le front de Moreau qui envoyait le cuir sur le bas du montant. Templiers en voulait et à la 12eune relance de Visser était interceptée aux trente mètres ce dont profitait Luymoeyen pour déflorer le score. Et le 0-2 tombait deux minutes plus tard sur un coup de génie du portier nandrinois. Premier relanceur de son équipe grâce à ses longs dégagements qui avaient déjà fait mal à l’arrière-garde locale, Delbouille frappait un coup-franc à trente mètres de sa cage et celui-ci filait directement sous la transversale du pauvre Visser qui était avancé. Nanti de deux buts d’avance Templiers était sur du velours et la Clavinoise plongeait dans le doute ce qui se ressentait sur la qualité du football déployé. Il fallait attendre les dix dernières minutes de la première période pour voir les locaux mettre le nez à la fenêtre via Jadin et Humblet mais Delbouille s’interposait avant de finalement s’incliner sur une frappe au ras du poteau partie du pied de Mbona.

La rencontre était relancée à l’entame de la deuxième période. Les rares tentatives des Bordeaux étaient toutefois trop timides tandis qu’en face Visser sortait un superbe arrêt devant Luymoeyen parti en contre. Le portier local se détendait encore sur un coup-franc de Cloes adressé au poteau puis c’était Delbouille qui s’interposait coup sur coup devant Mbona et Jadin. La Clavinoise venait de laisser passer sa chance car à la suite d’une longue rentrée de Jerosme, le jeune Minne plaçait un front victorieux. Et les hommes de Christophe Grilo de boire le calice jusqu’à la lie quand Goffin arrachait le cuir au milieu et propulsait Luymoeyen pour le 1-4. Le 2-4 signé Delhaise sur penalty n’atténuait pas la douleur des Clavinois qui affichent toujours zéro point au compteur. Templiers, lui, respire un peu.

Arbitre : M. Legros.

Cartes jaunes: Pirnay, Humblet, Coonen, Calberg, Saglam, Cloes, Gillard.

Buts : Luymoeyen (0-1, 12e), Delbouille (0-2, 14e), Mbona (1-2, 45e), Minne (1-3, 74e), Luymoeyen (1-4, 84e), Delhaise (2-4, 87esur pen.).

CLAVINOISE : Visser, Limbree, Jadin, Delhaise, Frère (73eCalberg), Gerday (57eSciascia), Duchesne (76eUgoletti), Pirnay, Mbona, Humblet (57eWagemans), Coonen.

TEMPLIERS-NANDRIN: Delbouille, Godinas, Yerna, Luymoeyen, Moreau, Goffin, Saglam (81eChoukri), Morsat (59eJerosme), Cloes (70eMinne), Gillard, Henry (19eDizier).