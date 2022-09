Au courage, Haneffe brise sa spirale négative

Si le coach changeait alors trois joueurs d’un bloc, Tassin y allait d’une bombe et de deux lancers alors que Berger frappait à son tour pour créer l’écart maximal: 30-17. Tout tournait bien et on voyait un groupe en confiance appliquant les meilleurs choix. Pourtant, petit à petit, Haneffe allait gâcher cette dynamique. Relâchant d’abord la pression défensive, les locaux subissaient le réveil de visiteurs. Si Belgrade revenait une première fois à 30-25, le retour aux affaires de Szabo permettait de repartir à +10.

Reste qu’à l’image d’une pièce d’un panneau tombant sur le sol en pleine rencontre, l’intensité du jeu local tombait aussi d’autant que Swolfs et Palazy étaient sur le banc avec deux fautes. Rejoints à la pause, les Templiers se faisaient même dépasser à 48-51 (23e) suite à plusieurs pertes de balle. Après un temps-mort obligatoire, Leclercq voyait son groupe retrouver de l’envie. Palazy en moteur, Henrard pour mettre les paniers, les locaux reprenaient le contrôle. Mais, juste avant la fin du troisième quart, Palazy se tordait le genou, ses cris de douleurs glaçant tout le monde.

Continuant à commettre trop de pertes de balle, peu importe la configuration proposée, les Haneffois tentaient le tout pour le tout à sept minutes de la fin alors que le score était de 62-66. Passant en zone, ils n’encaissaient plus et voyaient la chance tourner. Collombon mettait un panier sur le buzzer alors que le public se manifestait enfin. Après Kerkhofs (68-68), Swolfs rentrait ses deux lancers (70-68) et Collombon faisait de même suite à un coup de sifflet généreux (72-70).

Sur la dernière action, pas de coup de sifflet et les Templiers brisaient la spirale négative avec un succès qui doit permettre à tout le monde de se libérer.

QT : 30-25, 12-16 (42-41), 18-19 (60-60), 12-10.

HANEFFE : Berger 7, Swolfs 8, Palazy 8, Tassin 6, Stassen 4, Ewbank 4, Henrard 8, Kerkhofs 7, Szabo 14, Collombon 6.