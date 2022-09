Waremme devra composer avec seulement huit joueurs

Samedi, Waremme n’a pas proposé son meilleur basket mais a assumé son statut d’équipe solide de la division en prenant le meilleur sur le BC Verviers. Maintenant, la suite est plus complexe pour un Alban Angelucci qui amènera une équipe décimée à Andenne. "On a demandé le report de cette rencontre il y a plusieurs semaines car notre P1 joue en même temps et que nous avions deux absences en distribution. On a proposé trois dates à Andenne mais le club a refusé. J’espère que c’est vraiment une impossibilité organisationnelle et pas de la mauvaise volonté, lance un mentor qui sait le moment délicat. Nous devrons jouer sans meneur puisque Martin Ceulers est parti en vacances après ses examens et que Mike Archambeau a quelque chose de programmé de longue date. Il va donc falloir s’adapter avec Horrion en poste 1. Ce n’est pas négatif mais il faudra rééquilibrer l’aile. À ce niveau, il a aussi fallu faire des choix car la P1 joue en même temps. Maxime Gaudoux viendra avec nous et laissera le coaching de son équipe. On aura aussi Cools alors que Guillaume Ceulers et Georgery iront avec la P1. Nous serons donc huit seulement."