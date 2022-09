Nicolas Cubedo, à la relance avec les Verts

Tout profit pour les Taureaux qui respirent la confiance. "Oui, on vit très bien. Je sens qu’il se passe quelque chose dans ce groupe. La saison dernière, on a commencé à former un groupe qu’à partir de la deuxième partie de saison. Ici, la mayonnaise a directement pris, poursuit l’ancien joueur d’Eupen. Le maintien reste le principal objectif mais je pense qu’on peut viser la colonne de gauche."

Pour ce faire, les Verlainois devront prendre les trois points face à Tubize. Une formation brabançonne qui reste sur un étonnant zéro sur six. "J’espère qu’ils ne vont pas se réveiller contre nous. La saison dernière, ils avaient été impressionnants," commente Nicolas Cubedo.

Battus par deux fois la saison dernière, les hommes de Marc Segatto espèrent cette fois prendre leur revanche. Avec une nouvelle prestation cinq étoiles de Nicolas Cubedo?

Arbitre: Jérôme Meys, assisté de Fabio Fernandes et Maxime Hendrix.

VERLAINE: Reciputi (ischios), Tchamdjou (suspendu) ne sont pas disponibles. Nlend et Gilsoul sont incertains alors que Choukri est de retour.