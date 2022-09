Difficile d’ailleurs de désigner un favori clairement marqué. "J’ai vu Stockay contre Verlaine en partie, confie Raphaël Miceli. Et ce que j’ai vu ne m’a pas semblé si mal. Bien sûr, c’est une équipe en pleine reconstruction. Ce n’est peut-être pas plus mal de les prendre maintenant. On sent qu’il y a un gros potentiel et qu’une fois qu’il va s’exprimer, cela va faire plus mal."Mais Hamoir n’en a cure de ça: il doit prendre des points après le 0/6 initial, non? "Cela ne m’inquiète pas un seul instant, assure le coach de Hamoir. Il faut qu’on termine d’encaisser la préparation. Les joueurs se sont rassurés sur la seconde période face à Meux. Il y a de toute façon plus de points à prendre devant nous que derrière. Pas de panique, donc…"

Pas de panique non plus pour Stockay et Manu Valoir. "La victoire de la semaine passée nous a soulagés, dit le coach de Stockay. On a bossé avec le sourire cette semaine à l’entraînement. On est sur le bon chemin. On bosse et on ne se prend pas la tête. Hamoir? Je les ai vus et j’ai analysé un maximum de choses évidemment. Mais ce qui se passe chez eux ne me concerne et ne me regarde pas. Peut-être souffrent-ils comme nous de la suite de l’élimination précoce en Coupe de Belgique. En attendant, oui, ce sera un test de maturité pour nous. Hamoir est une équipe d’expérience qui doit, en théorie, jouer le haut du panier. On va devoir donc être au maximum de nos possibilités."Le derby s’annonce passionnant à plus d’un titre. Comme souvent d’ailleurs entre deux clubs régionaux qui se connaissent fort bien.

Arbitre: Michaël Massaki.

STOCKAY: Bernier et Erylimaz seront disponibles et de retour dans le noyau après blessures. Niankou (psoas) est incertain. À noter que l’ex-joueur Ismaël Boutgayout a signé à Rochefort.

HAMOIR: tout le noyau de Hamoir est disponible pour le derby. Miceli a l’embarras du choix.