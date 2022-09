Huy enfin de retour sur son parquet

Et malgré la défaite de justesse de la semaine dernière, les derniers jours ont été positifs du côté de Huy. "Nous avons effectivement retrouvé du nombre aux entraînements. dix joueurs mardi, douze jeudi avec un groupe au grand complet mis à part Jaco retenu au travail. Colle et Deneve sont là, c’est évidemment plus agréable de travailler et, surtout, cela donne enfin la possibilité de travailler en cinq contre cinq dans des conditions réelles, savoure le mentor des Mosans. Cela a fait plaisir à tout le monde. Jeudi, nous sommes même restés après l’entraînement à la cafétéria pour passer un bon moment en équipe. C’est donc agréable et positif pour la suite."

Maintenant, sportivement, on espère voir une grande soirée de basket à Huy. En lever de rideau, c’est la R1 Dames qui sera la première à fouler le parquet lors de la venue de Namur à 18h. Une affiche de haut vol. Pour les hommes de Régionale 2, ce sera deux heures plus tard. "On espère vraiment avoir du monde pour ces deux rencontres et avoir ainsi un peu d’adrénaline pour tenter de faire aussi bien que la semaine dernière et jouer la victoire. L’adversaire? Je ne le connais pas bien mais, dans notre situation, toutes les équipes face à nous sont fortes. On ne doit pas tirer des plans sur la comète et uniquement se fo caliser sur nous, sur notre capacité à réaliser un bon match et à continuer à cultiver notre philosophie de jeu. Cela finira par payer."

En recevant deux clubs routiniers de leurs divisions propres, les deux équipes de Huy savent que la soirée sera intense. Et si les femmes ont réussi une première sortie convaincante pour revenir de Pepinster avec les trois points, les hommes sont évidemment toujours en construction. Face à un Friendly Bulls ayant mis 25 points à la jeune équipe de Belleflamme B la semaine dernière, la tâche sera sans doute compliquée pour Royen et ses coéquipiers. "Mais nous devons évoluer sans pression, comme lors de nos meilleurs moments la semaine dernière, rappelle le coach. On n’a pas les mêmes armes que nos adversaires ni en quantité ni en qualité, mais nous en avons aussi et elles peuvent proposer de belles choses si elles sont utilisées de manière intelligente et avec de la constance."