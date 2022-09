Hannut réussit le 2 sur 2

Pour lancer cette 2e journée de championnat, Hannut comptait s’appuyer sur son beau succès de la semaine dernière afin de signer la passe de deux lors de la venue d’une équipe de Bellaire vaincue la semaine dernière et peu à l’aise loin de sa salle. Et ce vendredi, les espoirs Hesbignons allaient immédiatement se transformer en réalité puisque le groupe de Michel Bisschop sortait une première période frisant la perfection. Comment mieux décrire le 48-18 affiché au marquoir à la pause. Marquant sur presque chaque attaque et n’encaissant que de rares paniers, les locaux allaient réussir une démonstration qui pourrait ne pas être battue cette saison. En 2e période, les échanges s’équilibraient évidemment. Réaction d’orgueil des visiteurs et petite déconcentration locale avec un 75-41 au 3e quart. Les paniers s’enchaînaient donc des deux côtés mais, offensivement, les Verts restaient dominants.