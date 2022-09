Haneffe retrouve enfin ses meneurs

Des éléments qu’on espère évidemment voir se matérialiser progressivement avec le retour sur les terres hesbignonnes. Reste que les choses ne seront pas simples car, face aux locaux se dressera la 2e équipe de Belgrade dont on connaît la qualité de la formation. En ouverture de saison, les Namurois ont remporté le derby namurois contre Beez 77-72. Ils débarqueront donc sans la moindre pression aux Templiers pour tenter d’y réussir un coup et signer un 2 sur 2 qui leur donnerait une impulsion positive pour la suite. Maintenant, en recevant cette équipe puis Beez dans la foulée, Collombon et ses coéquipiers ont déjà un double rendez-vous qu’ils ne peuvent pas rater. "Nous devons prendre un match à la fois et construire sur le positif et sur ce qui fonctionne", continuait le coach.

Dans les paramètres positifs, il y a évidemment la cohésion du groupe mais aussi le retour dans le groupe des deux meneurs, Swolfs et Stassen, dont les absences avaient fait très mal la semaine dernière. Défensivement, chacun doit commencer par accomplir sa tâche propre, contrôler son vis-à-vis direct pour ne pas directement faire appel à l’aide des coéquipiers. Offensivement, chacun doit rester dans son registre, prendre les options qui viennent à lui naturellement et ne pas forcer car, actuellement, personne n’a le mental pour prendre un match à son compte. Et il faudra bien que tous ces ingrédients soient rassemblés pour faire déjouer des visiteurs qui semblent, eux, bien en place.