Fize doit continuer

Le couac face à Hannut semble déjà loin pour Fize qui a repris son rythme de croisière tranquillement depuis. Cela passe, bien sûr, par un succès sur les terres d’une des lanternes rouges de la série. "Oui, ok, Ougrée n’a pas encore pris de point cette saison, mais cette équipe ne doit clairement pas être à cette position, assure Olivier Parmentier. Surtout si leurs blessés sont de retour. Ougrée ne sera pas un oiseau pour le chat, j’en suis sûr. Jouer sur leur synthétique, ce n’est jamais évident quand vous n’avez pas l’habitude. Je n’ai pas envie de connaître une mauvaise surprise même si je suis persuadé que Hannut n’était qu’un accident post-coupe de Belgique. Après, sincèrement, je veux bien signer pour un 9/12 toutes les quatre semaines (rires). Donc, restons sur nos gardes et jouons notre foot habituel comme on peut…"Fize ne doit en effet craindre personne cette saison.