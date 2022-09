Une victoire qui pourrait servir de déclic pour les hommes de Bertrand Marler. Ce dernier garde une entière confiance en son groupe. "Malgré les performances actuelles, on se prépare toujours au mieux. Ça évolue lentement mais je vois un réel progrès au sein de l’effectif."

Pour l’entraîneur faimois, son équipe est capable de gagner tous les matchs comme de les perdre. "À Melen, comme chaque week-end, nous allons essayer de revenir avec les trois points. On se prépare toujours pour le mieux."

Pour pouvoir empocher les trois points, il faudra se montrer un peu plus réaliste devant les cages adverses et faire preuve de plus d’agressivité positive, deux critères manquants aux Étoilés selon leur T1.

Arbitre : Frederic Habets assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et Arno Nzesseu Tchoutouo.

FAIMES : Houart, Mostade, Genette, B.Renson, Marino, Diomande, Venner, Hauteclair, Petitpre, Arcadipane, Mailleux, Simon, Grommen, Zarnowski, Tamoh. M.Renson est suspendu.