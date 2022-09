Un derby de feu à La Clavinoise

Un noyau pas encore pleinement opérationnel, c'est aussi une des raisons du départ en demi-teinte de Templiers qui avait pourtant débuté la compétition en ramenant un point de Ferrières. "Les joueurs expérimentés recrutés pour encadrer la jeunesse locale n'ont pas encore su jouer ensemble mais ça n'excuse rien, explique Antoine Godinas. La manière dont nous nous sommes comportés la semaine dernière face à Jehay, qui nous a humiliés, est tout à fait inconcevable. Une réaction est nécessaire ce dimanche."

Les Bordeaux nourrissent la même ambition: gagner et lancer leur championnat. "Tant au niveau de la confiance que sur le plan comptable, une victoire est quasi obligatoire, poursuit le médian clavinois. Il faut en effet éviter qu'un écart se crée avec les équipes qui nous précèdent."

La Clavinoise, qui sera dirigée pour l'occasion par Christophe Grilo, le T2, garde un bon souvenir de son dernier affrontement face à Templiers, qui s'était soldé sur un spectaculaire 7-3. "Nous aurons ce souvenir douloureux en tête au moment de monter sur le terrain, prévient le capitaine nandrinois. Cet esprit revanchard devra être couplé à une grosse envie de se retrousser les manches et nous, les plus anciens, nous devons nous ériger en exemple pour nos jeunes coéquipiers avec qui nous poursuivons un objectif commun: faire grandir l'équipe et retrouver un classement plus en adéquation avec nos ambitions et la valeur du noyau."

Vivre un championnat tranquille, Thomas Jadin n'espère rien d'autre pour son équipe. "Avec un groupe au complet, nous rencontrerons cette attente et nous pourrons aussi embêter les meilleurs. J'en suis persuadé." Reste qu'il ne faut plus trop traîner en route. Tant à Clavier qu'à Nandrin, chacun en est parfaitement conscient.