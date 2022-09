Morana (Huy): «On ne se déplace jamais pour rien»

Toujours pas de buts inscrits ou encaissés en deux rencontres pour Huy! Et si cette réalité offensive peut paraître un peu angoissante, au niveau défensif, ça commence à devenir une fierté. Mais du côté des Tricolores, on se veut rassurant par rapport au rendement offensif. "Samedi dernier, face à Marloie, ça aurait pu être trois, voire quatre à zéro et, pour le même prix, nous n’avons pas deux points sur six mais quatre voire six sur six "rétorque Manu Papalino face aux critiques.