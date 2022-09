Les deux formations ont cependant des prétentions bien différentes. Si la montée est un objectif pour l’équipe A, l’ambition de l’équipe B est d’abord et avant tout d’aguerrir les jeunes éléments du club en les faisant évoluer dans une compétition avec les adultes.

C’est Didier Baillet qui a accepté de relever ce challenge. "Le club était embêté, narre le nouveau T1. Il ne trouvait personne pour cette équipe B. Comme ancien, je me devais de rendre ce service."

Mais la tâche qu’a accepté d’endosser cet ancien joueur de Marchin ne sera sans doute pas aisée parce qu’il devra constamment s’adapter à des joueurs différents. "Il y a cinq joueurs du noyau B que je devrais avoir tous les dimanches, explique le coach. Les autres viendront du noyau A où ils seront excédentaires et des U19. Je devrai m’arranger avec les entraîneurs de ces deux équipes. Ce sera de la gestion. On fera comme on pourra mais cela n’exclut pas une certaine ambition. On est là pour gagner même si ce sera avec une équipe différente chaque semaine."

La philosophie à plus ou moins court terme de Marchin est donc de former son équipe première à partir de ses formations de jeunes. Les meilleurs éléments transiteront d’abord par l’équipe B avant d’arriver en A et ainsi le club ne devra plus recourir à des transferts. Cette solution est à n’en pas douter la bonne mais la gestion de l’équipe B risque néanmoins de s’avérer problématique à certains moments. "On va essayer de goupiller cela au mieux", conclut Didier Baillet.