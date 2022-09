Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a été compliqué. Les problèmes de marquages des Interistes donnent la possibilité aux Liègeois de mener 2-0. Liège Lions ne se laisse toutefois pas démonter et mène même 4-1. Les protégés de Flamur Vitija parviennent à réduire l’écart à 4 à 2. "On a beaucoup de jeunes et je suis fier d’eux. Ils n’ont jamais baissé les bras! Nous ne parviendrons jamais à revenir et c’est dommage car je reste persuadé qu’il y avait de la place pour prendre des points"commente l’entraîneur hutois.

INTER HUY : Bernard, Vitija, Ramadani (2), Behrami, Ibrahimi, Id, Bahrami, Kuleta, Ella, Tiecoura.