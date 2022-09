L’ex-Stockali Ismaël Boutgayout a signé à Rochefort.

Il rebondit et de superbe façon pour poursuivre sa carrière. Ismaël Boutgayout, le médian qu’on a connu à Stockay, s’est déniché un nouveau club. Et pas n’importe lequel puisqu’il arrive à Rochefort dans le cadre d’un transfert fait juste avant la clôture du mercato. L’ailler gauche de 25 ans avait montré de belles choses par chez nous. Il va retrouver, dans le Namurois, son ex-coach fétiche Yannick Pauletti qu’il a connu à Stockay. "Je voulais un nouveau challenge et à Rochefort, c’était l’endroit idéal pour progresser, dit-il. Je vais pouvoir progresser et m’amuser en même temps."Une belle suite dans la carrière de Boutgayout qui appartient toujours à Seraing Athlétique.