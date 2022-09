La défense de fer de Waremme C décisive

BC Tores 100 - BC Hannut D 58

Pour débuter cette saison, les Hesbignons ont mis le cap sur un "nouveau club"en la personne de ce BC Tores, l’ancien TEC Liège. Mais les gamins d’Arnaud Munten se sont tout simplement fait prendre à la gorge par des locaux plus en réussite et bien plus physique. De quoi matérialiser le gouffre entre le championnat jeunes et celui adultes. "L’équipe doit trouver ses repères. Il y a du travail en défense, on a été trop laxiste et pas assez dur. Ce premier match contre une très bonne équipe et dans une salle où il est compliqué de jouer (NDLR: salle du Jesyl) vu le terrain très petit, était néanmoins intéressant car on a aussi vu de belles choses et le match retour sera différent", assure le coach.

QT : 25-10, 28-17 (53-27), 25-11 (78-38), 22-20.

HANNUT : Jouili 13, Munten 1, Debled 0, Fewster 8, Perez 17, Plomteux 2, Zekhnini 12, Munten 0, Vandervost 5.

Série B

US Awans B 95 - BC Hannut C 28

Dans cette série où on a hâte de vivre le derby, les Hesbignons ont vécu une entrée en matière catastrophique. Un match à oublier au plus vite pour des régionaux cueillis à froid et sans les armes pour rivaliser.

CS Outremeuse 74-Giants Braives B 63

Pas de succès pour les Giants Braives, pas assez en réussite que pour aller ennuyer les Liégeois. Dans ces conditions de jeu toujours particulières, Braives n’a pas eu de choix que de rendre les armes, n’arrivant pas à mettre quelques transitions que pour prendre feu.

Série D

ABC Waremme D 68 - Union Bellaire 33

Dans la pyramide mise en place par Waremme et réorganisée durant l’entre-saison, c’est William Scott qui demeure en charge de l’équipe D. Une équipe qui prend forme et qui a montré de très belles choses lors de cette première rencontre à domicile contre Bellaire. Un duel qui a été serré pendant 10 minutes avant que la défense des locaux ne devienne impitoyable. Dix-huit points encaissés pendant les 30 dernières minutes dont un record! En effet, les visiteurs n’ont pu mettre qu’un seul point lors d’un 3e quart à sens unique.

Une démonstration collective à l’image de la répartition des points, et dans une excellente ambiance comme le soulignait le mentor local. "On a fait effectivement une entame de championnat sérieuse. Mes joueurs ont parfaitement respecté les consignes défensivement. De plus, sans quelques maladresses en attaque, le score aurait même pu être encore plus sévère! J’aimerais également souligner que cette rencontre s’est déroulée dans une très bonne atmosphère tant du côté des adversaires que de l’arbitrage."

QT : 19-15, 14-8 (33-23), 18-1 (51-24), 17-9.

WAREMME : Rorive 10, Thirion 11, Cornet 6, Lambert 8, Collin 18, Hasard 2, Claes 4, Van Keirsbilck 9.

Espoir Hamoir 96 B 88 -Alliance Flémalle D 45

L’année dernière, la 2eéquipe de Hamoir a joué pour le titre et la montée. Ayant terminé à la 2eplace du général, les Rats ont refusé de tenter leur chance via le tour final, conscients qu’ils étaient mieux à disputer un nouveau championnat en tête que d’aller se mettre la pression à l’étage au-dessus. Dès lors, c’est sans trop de surprise que le groupe a réussi un premier carton pour son entrée en matière à domicile. Contrôlant les débats de bout en bout, Hamoir a encore montré qu’il faudrait compter sur lui cette saison surtout si paniers extérieurs et intérieurs arrivent de concert comme cette semaine.