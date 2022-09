Pourtant, du côté de la Salle Louis Melin, tout était prêt afin de recevoir la formation bruxelloise. Mais, vers 18 h 30, soit 2 h 45 avant le début de la confrontation, les Flémallois reçoivent un appel informant le désistement de leur adversaire. La raison officielle de cette non-venue: un manque d’effectif. "C’est râlant car ça fout en l’air une soirée. On est le vendredi soir, nous, on est prêts à les recevoir puis on apprend ça…"

Il faudra espérer que la bande à Vincent Creppe ira chercher sa deuxième victoire ce vendredi et que celle-ci se jouera sur le terrain et non pas en coulisses.