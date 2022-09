Dreze - Bekaert, la bataille des ex

Loïc, Hugo, comment ça se passe pour vous dans votre nouveau club?

Loïc Dreze: J’avais un peu d’appréhension par rapport aux noms qu’il pouvait y avoir. Et je sais que je peux être difficile à cerner, mais ça se passe bien.

Hugo Bekaert: Plutôt bien. Je viens d’enchaîner deux fois nonante minutes, ce qui ne m’était plus arrivé depuis un certain temps. Ça me fait du bien.

Cela n’a pas été trop compliqué de passer d’une écurie à l’autre?

L.D.: Quitter Geer, c’était un choix fort, mais qui était un peu naturel. Le coach voulait bien me garder mais ne comptait plus trop sur moi. Finalement, on s’est quitté à l’amiable. Oui, c’était compliqué, mais c'était le moment.

H.B.: Je sors d’une saison compliquée avec une longue blessure à l’épaule. Quand je suis revenu, l’équipe tournait. Le départ de mon papa a fait plus de grabuge que le mien, mais quand j’ai annoncé mon départ, je n’ai plus du tout joué avec la P2…

Vous ne regrettez pas votre choix?

L.D.: Non, c’était le bon moment de changer. Et cela n’a rien à voir avec les résultats sportifs. Le projet hannutois me semble solide. Geer et moi étions simplement arrivés au bout d’un cycle.

H.B.: À l’heure actuelle non. C’était le mieux pour moi et même pour Hannut, qui voulait changer de dimension. Et puis, Geer en profite également.

Vous êtes surpris de bilan de votre adversaire de ce dimanche?

L.D.: Oui car, en P1, tous les matchs sont indécis. Mais pour y avoir passé six années, je sais d’où ça vient. Il y a des gens passionnés et qui s’investissent.

H.B.: Évidemment, comme tout observateur du football provincial. Surtout quand on voit le onze de base. Mais ça ne me tracasse pas plus que cela. Je sais que Hannut va se réveiller. J’espère juste que ce ne sera pas ce dimanche.

Enfin, un petit pronostic?

L.D.: Joker. L’équipe qui en voudra le plus l’emportera.

H.B.: Je vais dire 0-1, on va continuer sur notre lancée.

Arbitre: Michaël Vitiello, assisté de Davide Ricatto et Raphaël Torreborre.

HANNUT: Racz, Berrafato, Dreze, Lo Presti, Spadaro, Javaux, Cwynar, Geuns, Ouchan, Adrovic, Cossalter, Formica, Pasteels, S.Henrot, N.Henrot. Père est suspendu. Proix, Misse Misse, Christiaens, Rossetti et Ndiaye vont en P4. Mentese est retenu par le travail.

GEER: Aerts (?), Emons, Georges, Vandebosch, Vigil Bajo, Henquet, Bekaert, Grosdent, Delvaux, Cokgezen, Litran, Mulowa, Coulon, Fadda, Docquier, Bouhriss, Warnotte. Aerts (genou) est incertain. Messina et Philippe sont suspendus.