Diallo et Biersard, comme à l’époque

Moussa Diallo, Dylan Biersard, vous pensez quoi du début de saison de votre équipe?

M.D. : je ne vais pas vous mentir: je suis inquiet. On a beaucoup de jeunes qui nous apportent beaucoup de choses mais j’ai connu ça à La Calamine, et parfois, ça pose des soucis. On s’en est bien sorti dimanche mais face à des gars plus futés, on aurait été battu. La saison me fait peur mais on va tout donner.

D.B.: moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis sûr qu’on va démarrer très vite et que ça va aller. Ok, si on fait 0/12, c’est autre chose. Mais à Hamoir, on commence toujours mal. Après, ça va aller.

Et votre début de saison personnel?

M.D. : bah, je ne suis pas content non plus. À ma décharge contre Verlaine, j’ai eu peu de ballons. Mais je ne suis pas encore à 100% non plus. Si je l’avais été, j’aurais fait 1-0 sur ma première occasion face à La Louvière.

D.B.: je suis juste dégueulasse (sic). Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. C’est à la fois physique et mental. Mais comme Hamoir, je ne suis pas inquiet. Cela va aller.

Ce Stockay-Hamoir est-il déjà décisif?

M.D. : je ne veux mettre la pression à personne, mais oui, un peu. Si on gagne, on va bosser sereinement. Pour Hamoir aussi, c’est déjà important. Pour ça, il nous faudra une gestion plus facile, moins compliquée que dimanche passé. Sur le banc, on a faill faire un infarctus (rires).

D.B.: non, pas vraiment. Pour la confiance, peut-être un peu mais pas sur le plan mathématique. Il y aura encore beaucoup de rencontres après ce derby. On ne doit pas être stressé de fou non plus.

Quel souvenir gardez-vous de la saison passée jadis ensemble à La Calamine?

M.D. : on avait souffert car on avait pas mal de jeunes mais Dylan était déjà très costaud. Et c’est quand il a été blessé qu’on a commencé à avoir des soucis alors que sa paire avec Matt Debra allait bien. Dylan nous faisait tous rêver quand il était chez les jeunes au Standard.

D.B.: Il avait déjà tout, comme au quartier à l’époque avec cette vitesse de dingue. On lui lançait un ballon en profondeur et c’était but. Oui, il aurait mérité une plus belle carrière encore.

Un prono pour ce match?

M.D. : 1-0, Moussa Diallo. Je dois me racheter..

D.B.: 1-2, deux buts de Yilmaz et un de Moussa, allez (rires).