Déplacement déjà périlleux pour Amay

Cette seconde inquiétude vient-elle de ses ouailles? Oui. Le T1 ne s’en cache d’ailleurs pas: au-delà de la déception du jeu, c’est le comportement qui le surprend. "On a déjà convoqué avec le président un joueur vu son comportement à Saint-Trond. Ce que j’ai vu et entendu lors de cette entrevue est assez édifiant. Des arguments et une attitude incroyable de la part d’un jeune joueur. Jamais je n’ai connu cela même avec des joueurs d’un tout autre calibre! D’autre part, quand on encourage un joueur qui commet une erreur, cette bienveillance peut être positive mais là (NDLR: à Saint-Trond) c’était anormal. Quand j’avais les quatre frères Dubuc sur le terrain à la grande époque du HC Herstal (champion en D1), ils étaient très acides entre eux à la moindre erreur. La réaction suivait tout comme l’encouragement ensuite. C’est ce qu’il faut. On a aussi analysé les causes de notre défaite. Même si nos arrières auraient pu être plus performants, les autres postes, ailiers ou gardiens, n’ont pas été bons. On a d’ailleurs engagé un entraîneur spécifique gardien, René Prein."

Pour cette rencontre, le coach devra se passer de son capitaine Tilman, blessé, d’Agnello, à l’étranger, mais aussi de Valkeners et du Luxembourgeois Rischette.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Brialmont, De Cecco, Khaldi, Mollate, Pagnoul, Tillière, Vieira, Thirion, Tzenoff, Desthexe, Philouze