D2: "La victoire est obligatoire" pour Waremme face à Seraing B

"Seraing? Ce sera un match clé. On peut vraiment lancer notre saison ce samedi." Adel Bourard, passé par le club liégeois entre 2020 et 2021 ne s’y trompe pas. Cette rencontre face aux Métallos doit permettre aux Wawas d’engranger leur première victoire de la saison. Tout sauf une sinécure même si Seraing B reste sur deux défaites en autant de rencontres. "Je connais encore plusieurs joueurs qui évoluent là-bas et je peux vous garantir que le niveau est très bon. Ce sera un match avec beaucoup d’intensité. De notre côté, la victoire est obligatoire surtout à domicile, pointe le joueur de 23 ans. Cette semaine, aux entraînements, j’ai d’ailleurs senti le coach encore plus motivé que d’habitude." Avec un point sur six, Waremme doit attraper le bon wagon le plus vite possible. "Au départ, on visait le 4 sur six. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu mais je ne m’inquiète pas du tout. Le niveau de jeu est bon et l’équipe va monter en puissance", note Adel Bourard, qui reste sur deux montées au jeu convaincantes avec les Stadistes.