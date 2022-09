Hamoir sera complet

Tout le noyau sera disponible pour aller à Stockay. "Tout va bien", dit Raphaël Miceli.

Solières: un suspendu

Les Soliérois ne pourront pas compter sur Lasfar, qui sera suspendu. "Espeel est incertain alors que Monin est toujours blessé", indique le coach. À noter que Bryan Henrez a pu reprendre l’entraînement.

Stockay: deux retours

Tout le noyau sera là pour la réception de Hamoir. Bernier et Erylimaz seront disponibles. Niankou (psoas) est incertain. "La victoire a fait du bien", assure Manu Valoir.

Verlaineavec Choukri

Pour la réception de Tubize, Reciputi (ischios), encore absent 5 semaines, et Tchamdjou (suspendu après ses 2 jaunes reçues lors du dernier match) ne sont pas disponibles. Choukri est de retour dans le noyau alors que Nlend, le second gardien, et Gilsoul, touchés respectivement à une épaule et aux ischios, sont incertains.

Warnant: tous là

Rien à signaler à Warnant où tout le noyau, hormis le blessé de longue date Debefve, est disponible pour aller à l’Union St-Gilloise.

Waremme: décimé?

Pour recevoir Seraing, les Wawas ne devraient pas être au complet. Ainsi, Lapierre, Dachelet, Laruelle et Murcia sont tous incertains.

Division 3 ACFF

RFC Huy

Pour aller à Richelle, Hiu ne pourra pas compter sur Cédric Pantot et Gaël Boussard, toujours blessés. "Raia et Passarello sont de retour", indique le coach.

Provinciale 1

Faimes sans M. Renson

Maxime Renson, suspendu, est le seul joueur absent dans le noyau. Tout le reste est mobilisable pour aller à Melen.

Fize sans… Parmentier

Mayanga (claquage) ne sera pas disponible pendant 15 jours. Wynandts rentre de vacances samedi. Matafadi (genou) est toujours blessé. Sinon, le reste du noyau est mobilisable. Parmentier, qui a pris deux jaunes samedi, sera suspendu pour aller à Ougrée.

Geer avec Docquier

Pour le derby face à Hannut, Philippe et Messina sont suspendus. Bouhriss, lui, n’est plus puni. Docquier est de nouveau opérationnel.

Hannut avec deux absents

Pour la venue de Geer, Père et Javaux sont suspendus. Geuns (pied) est incertain.

Wanze/Bas-Oha a des incertains

Mercenier (hernie discale) et Raskin (dos) sont indisponibles. Carraro (genou), Tombal (élongation) et Henrotte (doigt) sont très incertains. "On ne prendra pas de risque", assure Jean-Yves Mercenier, qui devrait être absent encore plusieurs semaines afin de se reposer et de ne pas se faire opérer du dos.