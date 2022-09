Marino fait de son mieux

Disposé dans un premier temps en tant que milieu offensif, une position pour laquelle il fut transparent en première période, Ghislain Deltour décide de jouer un tour dont lui seul a le secret, à la pause, il remplace le numéro 8 engissois en pur buteur, décale son attaquant central sur le flanc et place Niyonkuru en 10. Changements tactiques certes, mais changements payants! Il n’a fallu patienter que huit minutes avant que "Nino"assure du plat du pied l’égalisation des siens. "L’entraîneur m’a demandé de chasser beaucoup pour gêner un maximum la défense adverse. J’ai dû également amener plus de profondeur en proposant des courses vers l’avant. D’ailleurs, lorsque mes adversaires ont compris que je ne les laisserai pas jouer, ils se sont sentis menacés. J’ai donc réussi mon travail qui était de les déstabiliser. Mais comme je le dis souvent, ce n’est jamais assez. J’en veux toujours plus et je ne serai que très rarement satisfait à 100% de mes prestations."