Le premier des deux rassemblements est marchinois. Le jogging les sentiers verts débutera à partir de 16h avec une course de 400 et une autre de 800 mètres pour les enfants. Deux autres courses complètent le programme: une de 11,3 km et une autre de 4,5 km avec des départs prévus respectivement à 16h30 et à 16h45.

C’est la 5eédition de ce jogging mais seulement la seconde organisée dans le cadre du Challenge condrusien. "On annonce de la pluie ce samedi, c’est dommage, mais on espère attirer entre 200 à 250 participants"commente Valérie Dumont, directrice de l’école fondamentale du Château Vert et organisateur de l’événement.

Il n’y a pas de réels changements

par rapport à l’année précédente. Le parcours reste effectivement à peu près le même. Un changement est cependant à noter: c’est le lieu de réception qui n’est plus au hall omnisports de Marchin mais bien au Cercle St-Hubert.

Du côté hannutois, on fêtera la 5eédition du jogging Les foulées hannutoises. "C’est véritablement devenu une classique! C’est l’une des plus vielles du calendrier et on peut dire qu’elle perdure car c’est un rendez-vous qui est devenu incontournable du Challenge hesbignon"précise l’organisateur Gert Theunis qui attend environ 300 participants.

Au programme de ce rendez-vous matinal, une course d’un kilomètre pour les enfants, suivie de deux courses de 5 km pour les débutants et les jeunes et de 10 km pour les expérimentés. Là aussi, pas de réel changement au niveau du parcours si ce n’est que l’arrivée et le départ non plus lieu à la piste, actuellement en cours de rénovation, mais sur le terrain annexe.

Du côté hannutois comme marchinois, on précise qu’il est tout à fait possible de s’inscrire sur place. Les deux organisations espèrent un succès malgré le léger désintérêt du public depuis le COVID-19.