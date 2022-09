Fait rare: Hannut n’encaisse que 7 points!

Pour le lancement de cette saison, tous les regards étaient évidemment tournés vers l’Union Huy dont l’équipe retrouvait la R1. Et pour débuter, direction Pepinster et son ancienne équipe de D1 pour le groupe de Mike Dekeyser qui n’a pas raté son rendez-vous. Il faut dire que le groupe pouvait directement compter sur quatre bombes de Crelot dans le premier quart avant que Bastin puis Baggio ne prenne le relais une fois les fautes obligeant des rotations mosanes. « 8-24 dans le premier quart, on avait tué la partie avec application et rigueur. Les filles ont appliqué le plan de match et on a pu faire tourner l’effectif en n’étant jamais mises en danger », félicitait un coach victorieux 63-78 et qui espère la grande foule ce week-end pour la première à domicile contre Namur.