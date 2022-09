Corentin Strauven pour une tête ravageuse avec Oreye B

Dès le début de la rencontre, malgré sa position défensive, on assistait à certaines montées offensives de la part du jeune défenseur central orétois. Ce dernier, n’hésitait pas à multiplier les efforts telle son envie de bien faire et d’aider les siens était présente. Mais c’est pour une tout autre raison qu’il se distingue. Auteur d’un match plus qu’honorable, le numéro cinq des Verts se fait se remarquer d’une tête ravageuse qui délivre les siens dans le temps additionnel. Alors, certes, il n’offre pas les trois points, mais un seul point synonyme de match nul. "D’habitude, je botte les phases arrêtées, mais là, à 3-2 à la 91e minute, mon coéquipier en défense me dit:’Vas-y monte, je le tire et tu vas la mettre’." Certainement un visionnaire car la phase fait mouche. "Lorsque je me place dans les seize mètres engissois, je ne pensais guère que j’allais planter l’égalisation. Je m’avance et je croise les doigts pour qu’on puisse ne serait-ce que décrocher un point. Je ne monte jamais sur les corners et coups francs, je n’avais aucune consigne particulière. Je me suis simplement écouté et j’ai l’impression que j’ai vu juste (rires)." Ce coup franc a-t-il peut-être donné une idée à Jordan Horten, coach orétois, afin de changer sa stratégie lors de ces temps forts? Une chose est sûre, Corentin Strauven se souviendra longtemps de sa tête.