Waremme surprend Haneffe B

Car, oui, Waremme a dominé cette rencontre de la première à la dernière minute avec une défense de fer et une Bastin impériale dans le jeu. Il faut dire que pour cette rencontre, Sabine Herben ne pouvait aussi aligner que sept éléments. "Muller et Colon en vacances, Evrard, Sauveur et Rihon blessées, l’effectif était réduit. Mais on a surtout oublié de démarrer cette rencontre. La maladresse était présente d’entrée et nous n’avons pas trouvé de solution pour mettre les locales en difficultés. Nous n’avons pas su trouver les solutions, trop maladroites à l’extérieur comme à l’intérieur, trop courtes physiquement et rarement lucides. Un match à oublier, au plus vite", claquait uen coach s’attendant à une autre entrée en matière.

À noter qu’en préambule de cette rencontre, la P2 de Waremme a, elle, été battue. 40-44 par les White Tigers dans un match un peu fou. Explosant juste avant la pause suite aux paniers intérieurs adverses (17-21), les filles de Florence François revenaient et reprenaient le contrôle de cette rencontre très fermée. Avec Julie François au four et au moulin, les locales ont cru avoir fait le plus difficile mais, dans les derniers instants, les visiteuses haussaient le ton et mettaient quelques transitions pour s’imposer. "Nous entamons ce match à 7 alors que nous avons un effectif de 12. Malgré notre manque de réussite, nous avons bien débuté la partie. Tout le monde a donné tout ce qu’il pouvait mais il manquait une à deux rotations pour tenir", résumait une coach regrettant l’énervement de fin de match et la décision des arbitres de l’exclure comme sa sœur. Affaire à suivre.

QT : 12-10, 11-7 (23-17), 9-10 (32-27), 13-12

WAREMME : Thomas 7, Dessy 3, Bastin 11, Craninx 7, Watelet 6, Francois 9, Markowicz 1.

HANEFFE: Schalenbourg 7, Watrin 2, Jamar 8, Lemaitre 11, Dotrenge 1, De Craecker 4, Rentmeister 6.