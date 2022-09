Une prestation hutoise encourageante pour la suite

Au lieu de cela, dans le sillage de sa grande réussite, les Unionistes ont relevé la tête et ont même contesté la victoire jusqu’au bout, pouvant même regretter une mauvaise gestion de la dernière minute avec, notamment, l’oubli d’alimenter leur meilleur marqueur. "C’est donc une petite surprise de nous avoir vus aussi proches de la victoire et, clairement, c’est positif. Je ne suis pas parti de la salle déçu mais plein de positif pour la suite. On a clairement des armes à faire valoir si on continue à avancer, à apprendre et à récupérer des joueurs avec la même mentalité, nous confiait un Jaco qui en disait également plus sur son état de santé. J’ai fait la préparation avec une tendinite au tendon d’Achille droit que l’on tente de soigner. Mais, en compensant, c’est le genou gauche qui me fait souffrir. On tente de me soigner complètement au plus vite pour que ma saison commence aussi à 100%!"