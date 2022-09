Mais il vient de s’offrir deux podiums en deux semaines. Cet affilié au club Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette s’est classé troisième à Furnaux, où Guillaume Daix s’était imposé, avant de finir deuxième samedi à Porcheresse. "Ces résultats font du bien, raconte Enzo Milone. Car je viens d’enchaîner plusieurs problèmes ces dernières semaines. J’ai par exemple souffert de problèmes au niveau du dos au Tour de l’Ain, sur lequel je n’ai pas su rouler comme je l’espérais. J’avais aussi enchaîné de nombreuses courses et je pense que je me suis retrouvé un peu cramé, comme on dit dans le vélo."

Il a donc décidé de faire une pause, de prendre du repos. "Cela m’a fait du bien et je sens que les sensations reviennent en cette fin de saison, poursuit le jeune coureur. À Furnaux, je n’espérais cependant pas me classer troisième. J’espérais juste un Top 10. J’ai essayé de partir dans la bonne échappée avec Guillaume Daix, Édouard Claisse et Dany Gabez, mais les jambes n’ont pas suivi. J’ai alors attendu le sprint. Dans le final, j’ai vu que Gabez avait été lâché et j’ai tout donné pour aller chercher la troisième place."

Avant de récidiver la semaine suivante, toujours en province de Namur, sur le parcours vallonné de Porcheresse. "Là, je visais clairement le podium, j’y avais plus d’ambition. Ma course s’est bien déroulée. Mais Édouard Claisse a su partir seul dans le final, dans une petite descente, il a su profiter d’une mini-cassure et est sorti sans véritablement attaquer. C’est un costaud et il a résisté jusqu’au bout alors que je remporte le sprint des poursuivants, pour la deuxième place."

Avec la satisfaction de répondre présent à nouveau, mais aussi avec la déception de passer si près d’un succès. Qu’il tentera d’obtenir ce week-end à Hotton. "J’ai aussi envie de me faire plaisir sur les grandes courses, sur la manche de la Top Compétition de Jemeppe-sur-Meuse, par exemple", termine-t-il.

Au printemps, il s’était classé cinquième de la manche de Vezin.