Les Templiers déjà bien en place

Après sa magnifique saison dernière, la deuxième équipe du RBC Haneffe avait hâte de reprendre le chemin des terrains dans une toute nouvelle division. Et, fait amusant, c’est chez les voisins waremmiens que cette nouvelle page de l’histoire du groupe débutait. Un derby contre des Wawas en pleine reconstruction, comme nous le confiait Matthias Scholze à qui on a donné le challenge de reconstruire l’équipe. "On sait qu’il y a un chantier important à faire avancer avec énormément de changements dans le groupe. Mais je suis persuadé que le boulot sera fait et que l’amélioration sera présente avec une attitude irréprochable comme j’ai pu le constater", notait le coach local.