Le Modavien Romain Destexhe repris en équipe nationale belge

Le Visétois d’adoption, club où il évolue comme on le sait, fait partie d’une liste de 35 joueurs repris par le sélectionneur national. Il devient, pour la première fois de sa vie, international belge et sera bien entouré dans cette sélection puisque quatre de ses coéquipiers chez les Oies l’y accompagnent.

Un honneur évidemment pour lui et toute sa famille. "Oui, cela fait évidemment rudement plaisir, sourit Romain. Je m’y attendais un peu car mes coéquipiers m’avaient chauffé à ce sujet ces derniers mois. Mais je ne suis nulle part dans mon parcours. Il reste encore du chemin et du travail. C’est un vieux rêve qui se réalise. D’aucuns diront que c’est tard. Moi, je ne trouve pas. Je suis tout doucement dans la fleur de l’âge à ce moment-là. Et là, je pense que c’est le bon moment…"

Les Pays-Bas et la Croatie, ce sont deux des meilleures nations européennes, voire mondiales que Romain va affronter. Le pivot le sait et n’a pas peur. "Non, pour une première, je vais être directement dans le bain, sourit-il. Cela va être sympa. Je ne pensais être si loin aussi vite. Dire qu’il y a deux ans, j’étais encore à Amay. Et, là, tout s’est bien précipité. Je ne vais pas me plaindre. Représenter son pays, c’est ce qu’il y a de mieux pour un sportif. Cela va être un beau et grand moment…"On suivra Évidemment ça avec attention…