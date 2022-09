Hannut B a joué avec le feu, sans se brûler

Pas de rencontre pour nos équipes de P2 ce week-end avec la remise de tous leurs matchs. Par contre, en P3, on a déjà vécu des moments importants. Le premier, pour le mental, du côté de Hannut B avec une victoire de l’équipe reprise en mains par Arnaud Munten. Une première rencontre déjà acharnée avec des Hesbignons encaissant un 22-10 dans le dernier quart de la part de Jupillois venant arracher la prolongation. « Même si on a vite mené 0-6, le début de match est brouillon et sans réussite. La suite a été meilleure avec notre avance culminant à quinze points dans le dernier quart. Mais, au lieu de tuer la partie, on s’est complètement déconcentré. Les visiteurs sont revenus, égalisant à 45 secondes du terme. Heureusement, on a gardé la tête froide pour mieux négocier les moments chauds de la prolongation », soulignait un coach qui sait qu’après la descente de l’an dernier, bien débuter la saison était important.