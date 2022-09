Antoine Biatour a sorti le match de sa vie pour vaincre Lensois

La vidéo du match a fait le tour des réseaux sociaux dans notre arrondissement. Si Wasseiges est venu à bout de Lensois, il le doit en grande partie à son gardien et entraîneur adjoint, Antoine Biatour. Auteur tout simplement du match de sa vie, le T2 de Cédric Gratia a tout arrêté, même ce qu’il semble être une tête impossible à détourner de Denayer. Évidemment, le récent trentenaire savoure depuis quelques jours cette victoire. « J’ai revu les images dimanche et j’ai été impressionné (sourire). Quand je vois mon premier arrêt, il conditionne tout le reste de la rencontre car il me met en confiance. Mais je suis heureux qu’une vidéo du match soit présente, ça me fera un excellent souvenir. »