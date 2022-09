Plus de peur que de mal pour Tom Malempré

Et s’il aura manqué un brin de réussite via un ou deux paniers supplémentaires, Comblain a aussi dû composer sans son meneur, Malempré, blessé à la main au moment précis où Courtrai prenait le contrôle. De quoi faire naître quelques craintes dans le staff suite aux longues minutes de travail du kiné sur les phalanges du meneur. "Un os avait bougé suite à un contact avec un joueur adverse. Heureusement, le kiné a réussi à le remettre en place et il y a finalement eu plus de peur que de mal, souriait Tom Malempré. J’aurais évidemment préféré pouvoir aider mes coéquipiers d’autant que le match s’est joué sur des détails. Maintenant, je serai bientôt de retour donc pas de panique à avoir même si j’avoue avoir eu peur sur le moment même."