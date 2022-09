Huccorgne a trouvé son Arjen Robben avec Hussein Mazloum

Cette première unité en poche pourrait ainsi définitivement lancer la saison de Huccorgne. "On ne voulait surtout pas de quatrième défaite de rang. D’autant plus qu’on va affronter Braives et Ferrières. Nous n’avions pas le choix, confie Hussein Mazloum, arrivé à la mi-août dans son nouveau club. Je connais bien Kevin Couscheir, nous avons joué ensemble au Standard et à Banneux. Il m’a demandé de venir et j’ai été emballé par le projet. Je n’avais jamais joué en P2A, mais c’est bien plus physique qu’en P2B, une série plus technique. En tout cas, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais je me sens déjà comme chez moi à Huccorgne."

Et cela se ressent sur le terrain où, replacé au cœur du jeu, il a livré une prestation plus que convaincante ce dimanche.