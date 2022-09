Hennart se rapproche du monde pro

Il y a un peu plus d’un an, le jeune Maxence Hennart faisait un choix impressionnant en rejoignant le club professionnel de Limburg. À 17 ans, et après une première saison positive au sein du club de Division 1, le meneur a accepté de faire le point sur sa situation personnelle. " Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix tant je peux constater que ma progression est importante", nous confiait celui qui est en 6eannée secondaire à l’Athénée de Waremme. J’ai directement été intégré par mes coéquipiers, que ce soit en jeunes ou en adultes. La manière de travailler dans un club professionnel est bien plus stricte, quasiment militaire, et c’est clairement ce qui me convient le mieux. L’année dernière, j’ai joué en U18 et en Régionale 1. J’y étais d’abord coaché par Niels Marnegrave avant que ce dernier ne reprenne avec succès la D2 du club."