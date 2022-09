Dengis débute la saison comme il a fini la dernière

Dimanche dernier, les Taureaux ont réussi à repousser les assauts bruxellois. Auteur de deux ou trois gros arrêts en première mi-temps, le dernier rempart verlainois a fait le "job"comme on dit. "On n’est pas bien rentré dans le match et on a beaucoup subi, surtout en première mi-temps. En seconde, on s’est un peu réveillé et j’ai surtout eu à faire avec des ballons aériens."

Le matricule 2871 sait bien qu’il sort d’une saison difficile, ce quatre sur six pour commencer cet exercice est donc bon à prendre. Le week-end prochain, Tubize, qui n’a pas encore marqué cette saison, aura ainsi fort à faire face au portier des Verlainois. Et pourquoi pas une cinquième clean sheet? "J’espère! Maintenant, Tubize est un des prétendants au titre dans la série. Il faudra tout donner et montrer qu’on est chez nous."