Debens, pièce maîtresse sur l’échiquier vylois

Face au milieu de Crisnée, pourtant constitué de Willems, Matagne et Lorenzon, de beaux bébés, le médian défensif est sorti du lot et a même contrôlé le rond central durant une bonne partie de la rencontre. Et une fois que les siens ont commencé à être acculés en défense dans les vingt dernières minutes, le milieu n’a pas hésité, à la demande de son coach, à reculer d’un échelon. "Oui, l’entraîneur aime bien varier les postes en cours de match. Je commence à m’y habituer même si je ne suis pas fan. Après, tant qu’il ne change pas toutes les dix minutes, ça va (rires). "

Comme face à Couthuin, Vyle-Tharoul a eu les occasions de tuer le match mais a finalement failli se faire rejoindre en fin de rencontre. Pour celui qui a commencé sa carrière comme buteur, il va falloir faire plus attention à concrétiser dès que c’est possible. "On devait rentrer à la mi-temps aux vestiaires avec cinq buts d’avance. Au final, on se fait peur et c’est une tendance qui se répète chez nous. C’est dommage car nous pourrions vivre des fins de rencontres bien plus agréables."

Il n’empêche, le bilan de Vyle-Tharoul en ce début de saison est très intéressant. Avec ce 10/12 face, pourtant, à de très belles équipes, les troupes de Pierre Genard sont dans le coup. Le vestiaire vit bien, preuve du renouveau à tous les échelons dans le club. "C’est vrai qu’il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Nous étions d’ailleurs tous présents samedi au mariage de Pessotto, à qui on dédie cette victoire. Maintenant, il est encore très tôt. La semaine prochaine, on va à Wanze/Bas-Oha B qui nous a battus en préparation. Il y a une revanche importante à prendre d’autant qu’après, c’est Oreye puis Lensois. "

Du lourd donc, mais qui ne va certainement pas effrayer Vyle-Tharoul et un Gaëtan Debens plus qu’à l’aise en ce début de saison. Le club n’est certainement pas favori au titre, non, mais pourrait se battre pour une montée via le tour final.