Arthur Franchina prend de plus en plus d’épaisseur à Verlaine B

Et pourtant, parmi tout ce beau monde, c’est bien Arthur Franchina qui a enfilé le costume de patron. Toujours disponible devant sa défense, il n’a cessé d’orchestrer les actions des Taureaux. "On en a parlé à plusieurs reprises avec le coach et il veut me responsabiliser, confie le joueur de 19 ans. Il croit en moi, comme d’autres personnes et il faut que je leur rende. J’ai vécu ma première saison chez les adultes l’année dernière, il faut maintenant que je confirme pour avoir ma chance plus haut comme certains de mes amis ont pu l’avoir. L’année dernière, mes prestations étaient trop en dents de scie, je dois me montrer plus constant pour aller toquer plus haut."