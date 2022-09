Viera: «Continuer à être décisif!»

Seuls deux des onze joueurs constituant le onze de base de Xhoris à Amay n’étaient pas là l’an dernier: Viera Laranjeira et Bebronne. Et les deux ont signé un doublé en bord de Meuse, signe d’une adaptation réussie. Si le deuxième nommé est issu de la P3 d’Aywaille "mais j’ai joué vingt-trois minutes avec la D3 et j’ai inscrit un but", précise le centre-avant de 24 ans, Cédric Viera (29 ans) arbore quant à lui une jolie carte de visite. "Formé à Sprimont avec qui j’ai évolué en D3, j’ai porté les couleurs de Mormont (D3) et aussi de Beaufays (P1)", explique le flanc gauche. "J’ai rejoint Xhoris parce que je connaissais pas mal de joueurs mais aussi parce que je savais que c’était un club stable dirigé par un comité sérieux et qui jouait régulièrement les premiers rôles en P2. Et puis, je voulais un club proche de mon domicile sprimontois d’où je rejoins chaque jour le Grand-Duché de Luxembourg où j’exerce la profession de kiné."