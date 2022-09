Une entrée en championnat amère pour Amay

Et pourtant, dès la première sortie, à Saint-Trond, les Mosans ont tenu vingt minutes, pas plus. Même si à la pause, il n’y avait qu’un but de retard (14-13), ses hommes n’avaient réussi que deux buts entre la 22eet la 44eA contrario, les Trudonnaires, eux, en claquaient onze! "C’est en effet terrible de redémarrer ainsi en seconde période, y compris pour moi après ce que j’ai connu avant. On a joué plus ou moins juste une bonne vingtaine de minutes. Quand tu analyses objectivement, on s’écroule aux changements de l’équipe de base. Je vois qu’on n’est pas prêts à rentrer dans le match en sortie de banc. La cause? Est-ce qu’on est déçu de ne pas ou plus débuter? Est-ce qu’on est moins performant? Je n’ai pas vu cela en face dans les changements trudonnaires. Ils étaient tous appliqués, rigoureux, avec de la technique. Comme je ne connais plus les joueurs ou les équipes, j’ai été surpris par le niveau adverse. Et cela est important pour la suite. On est loin de ce que j’ai vu la semaine précédente (NDLR: Flémalle)."

Si le coach sent déjà, vu son expérience, que ce championnat sera plus compliqué que prévu, lui qui ne connaît pas les autres équipes, il est clair que ce ne sera pas si simple. Saint-Trond a construit une belle équipe comme Bocholt ou Pelt qui peut compter sur les apports de la Beneleague mais aussi de Montegnée et surtout Sprimont, du côté liégeois. Les places en play-off seront chères. Pas de quoi rassurer même si nous ne sommes qu’à l’aube de la saison. "C’est bien pour cela que je dois travailler à tout niveau, le mien y compris. On n’est pas prêt du tout. Nous sommes un peu victimes de la faiblesse de nos matchs de préparation, mais aussi de la qualité des entraînements, de la technique à améliorer. Il y a du boulot mais on se doit d’y arriver."