Thomas Honay vit bien à WBO

Au vu de la prestation des Mosans, lors de cette nocturne à Fize, nous pouvons nous prononcer sans détour que cette jeunesse débordante d'enthousiasme pourrait être la grosse surprise de cette compétition. "C'est vrai que le réservoir mosan regorge de talents, insiste cet étudiant en ressources humaines. Pour preuve ce samedi, nous avions nos deux gardiens absents pour blessure. Et nous avons su en trouver un troisième qui a fait le job. Sincèrement, je pense que l'école des jeunes est la meilleure de la région. Dans l'axe défensif, nous proposions Moureaux et Mottet, deux garçons de moins de 20 ans, c'est formidable non?"

«WBO a donné une leçon de football à Fize»

Ben oui et dans le jeu, ce fut très convaincant surtout en seconde armure. "C'est certain, Fize a récolté les trois points. Mais sur le terrain, il n'y avait qu'une équipe qui a donné une leçon de football malgré une surface de jeu étroite et sautillante. Toutefois, nous avons manqué de percussion en zone de conclusion. C'est décevant de la part de notre adversaire qui possède pourtant des éléments de qualité. Mais je suis confiant. Lors de nos trois premières rencontres, nous avons prouvé notre valeur. Et au fil des matchs, ces jeunes pousses vont acquérir de l'expérience et du coup, encore progresser. De plus, l'ambiance et la mentalité du groupe ne sauraient que bonifier l'effectif."

Nous attendons donc avec impatience la réaction positive face à une équipe de Beaufays rajeunie aussi et qui reste sur un large succès contre Hannut.